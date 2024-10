Oberpfalz: Internationale Waffen- und Drogenhändler festgenommen

Der Polizei ist offenbar ein Schlag gegen internationale Waffen-und Rauschgifthändler gelungen. Sie nahm mit Hilfe von Spezialeinsatzkräften in der Oberpfalz vier Männer fest. Die Männer im Alter zwischen 29 und 47 Jahren stehen im Verdacht, einer international agierenden Bande anzugehören, die mit Waffen und Rauschgift handelt.

Vier Festnahmen und Hausdurchsuchungen

Die Festnahmen erfolgten laut Polizei schon am vergangenen Montag, als sich die vier Männer in Maxhütte-Haidhof im Landkreis Schwandorf getroffen haben. Im Anschluss durchsuchte die Polizei zehn Wohn- und Geschäftsräume im Raum Amberg und Schwandorf. Hierbei konnten ein geladener Revolver und kleinere Mengen an Betäubungsmitteln gefunden werden.

Haftbefehl gegen alle vier Männer

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg ordnete gegen alle vier Männer Untersuchungshaft an. Die Festnahmen stehen laut Landeskriminalamt im Zusammenhang mit umfangreichen Ermittlungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern und des Zollfahndungsamtes München.

Erste Verhaftungen schon im vergangenen August

Bei einer ersten Durchsuchungsaktion im vergangenen August in Rheinland-Pfalz waren mehrere Kilogramm Methamphetamin mehrere Hundert LSD-Trips, kleinere Mengen von Kokain und Heroin sowie mehrere Hundert Schuss Munition, ein Revolver und eine Maschinenpistole beschlagnahmt worden. Ein 37-jähriger Mann sowie eine 22-jährige Frau wurden damals festgenommen und befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Die darauffolgenden Ermittlungen konzentrierten sich auf weitere Mitglieder der Bande und führten jetzt zur Verhaftung der vier Männer in der Oberpfalz. Die Staatsanwaltschaft Amberg wirft ihnen illegalen Handel mit Waffen und Betäubungsmitteln vor. Insgesamt waren an dem Einsatz in der Oberpfalz am vergangenen Montag 82 Polizeibeamte und 12 Beamte des Zolls beteiligt.