"Landshut"-Geiseldrama: Fast 50 Jahre Kampf um Anerkennung

Ehemalige Geiseln fühlen sich im Stich gelassen

Was Diana Müll in der "Landshut" erlebte, hat sie für ihr weiteres Leben traumatisiert zurückgelassen. Und doch musste sie sich selbst um psychologische Betreuung kümmern, wurde im Stich gelassen.

Wie wichtig jedoch das von ihr Erlebte für die Bundesrepublik Deutschland ist, lässt sich in den vielen Einladungen messen, die Diana Müll in den folgenden Jahrzehnten erhielt. Immer wieder ist sie als Zeitzeugin geladen, so auch in Landshut. Doch die Unterstützung bleibt fast 50 Jahre lang aus.