US-Präsident Biden in Berlin eingetroffen

Gut drei Monate vor dem Ende seiner Amtszeit ist US-Präsident Joe Biden zu seinem ersten bilateralen Besuch in Deutschland eingetroffen. Seine Regierungsmaschine Air Force One landete am späten Abend in der Hauptstadt, wo heute unter anderem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz geplant sind.

Kanzler Scholz hatte im Vorfeld betont, wie wichtig ihm der Besuch des US-Präsidenten ist: Zum einen, "weil wir uns gut verstehen", so Scholz, und weil Biden "einen großen Beitrag zur Verbesserung der transatlantischen Beziehungen geleistet hat".

Hurrikan wirbelte ursprüngliche Pläne durcheinander

Der 81-Jährige hatte ursprünglich schon eine Woche zuvor nach Berlin reisen wollen, den Trip aber kurzfristig abgesagt – wegen Hurrikan "Milton", der zu der Zeit auf die Südostküste der USA zusteuerte. Nun holt Biden seinen Besuch in deutlich abgespeckter Form nach, mit einem kurzen Arbeitsbesuch anstelle eines Staatsbesuches. Mit der Tötung des Hamas-Chefs Jihia al-Sinwar rückt das Thema Nahost bei den Gesprächen dabei weiter nach oben. Aber auch der Krieg in der Ukraine und der "Sieges-Plan" von Präsident Wolodymyr Selenskyj steht auf der Agenda. An den Gesprächen werden sich auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer beteiligen.

Eine Geste in beide Richtungen

Für Biden ist der Besuch in Deutschland in erster Linie eine Abschiedsreise. Im Januar scheidet der Demokrat aus dem Amt. Dass er nach fast vier Jahren, in denen er bis auf den G7-Gipfel 2022 im bayerischen Elmau einen Bogen um Deutschland machte und der Bundesregierung keinen Solo-Besuch widmete, nun doch noch nach Berlin reist, kann als Geste gegenüber einem wichtigen Verbündeten in der Nato, bei den G7 und bei der Unterstützung der Ukraine gedeutet werden. Scholz half dem US-Präsidenten zuletzt auch mit der politisch durchaus heiklen Freilassung des Tiergartenmörders dabei, einen großen Gefangenenaustausch mit Russland auf die Beine zu stellen.

Aber auch Scholz und Steinmeier wollen Biden in besonderer Weise würdigen. Steinmeier wird dem Demokraten die "Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik" verleihen – die höchste Auszeichnung, die Deutschland zu vergeben hat. Von den 14 US-Präsidenten, die seit Bestehen der Bundesrepublik regiert haben, wurde bisher sonst nur George Bush senior damit geehrt. Für Biden, der nach einer jahrzehntelangen Karriere und nach einem abrupten Ende im Weißen Haus an seinem politischen Vermächtnis arbeitet, ist das eine Zierde in seiner Bilanz.