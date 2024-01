Oberpfälzer wird neuer Chef der Jesuiten in Zentraleuropa

Markus Hollweck aus Neumarkt in der Oberpfalz wird neuer Provinzial der Jesuiten in Zentraleuropa. Der 56-jährige Bayer übernimmt am 31. Juli das neue Amt von Pater Bernhard Bürgler (64), wie der katholische Orden am Freitag in München mitteilte.

35 Standorte in Deutschland, Österreich oder Schweden

Pater Hollweck ist seit 2015 in der Ausbildung des Ordensnachwuchses tätig, zuvor war er unter anderem Studentenseelsorger. Zur Zentraleuropäischen Provinz gehören rund 360 Jesuiten an 35 Standorten in Deutschland, Lettland, Litauen, Österreich, Schweden und der Schweiz.

Bürgler sagte, alle Mitbrüder seien in die Entscheidungsfindung für seine Nachfolge eingebunden gewesen. Bürgler leitet die neu gebildete Zentraleuropäische Provinz seit 2021, zuvor stand er sechs Jahre an der Spitze der österreichischen Niederlassungen der Jesuiten.

15.000 Mitglieder weltweit

Provinziäle des Ordens werden in der Regel für sechs Jahre vom jeweiligen Generaloberen ernannt. Die Jesuiten sind eine internationale Ordensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche. Weltweit zählt der Jesuitenorden rund 15.000 Mitglieder. Das Jesuitentum zeichnete ein hoher Bildungsanspruch, die Papsttreue und Ausrichtung auf Rom, sowie eine relativ hohe Mobilität aus.

Mit Informationen der KNA