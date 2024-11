Neuer Job – Würzburgs Oberbürgermeister verkündet Rücktritt

Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) hat bekannt gegeben, dass er sein Amt vorzeitig niederlegen wird. Schuchardt wurde einstimmig zum Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages und des Nordrhein-Westfälischen Städtetages gewählt. Mit dem Amtsantritt in seiner neuen Position zum 1. Juli 2025 wird er aus seinem Amt als Oberbürgermeister ausscheiden. Vorgezogene OB-Wahlen in Würzburg sind für das zweite Quartal 2025 zu erwarten. Der Deutsche Städtetag bestätigte die Wahl Schuchardts in einer Pressemitteilung. Dem kommunalen Spitzenverband gehören rund 3.200 Städte an, in denen ungefähr 53 Millionen Menschen leben.

Nächster beruflicher Schritt

In seiner Erklärung betonte Schuchardt, dass er Würzburg weiter verbunden bleibe, weil er weiter in Würzburg wohnen werde. Nach 18 Jahren Tätigkeit für die Stadt spricht er von einem bedeutenden beruflichen Schritt. Seit 2007 war er in verschiedenen Rollen für die Stadt Würzburg tätig, darunter als berufsmäßiger Stadtrat, Stadtkämmerer und seit 2014 als Oberbürgermeister: "Wenn ich noch etwas anderes machen möchte, dann ist es nun an der Zeit."

Dank an Stadtrat und Bürger

Schuchardt sagte, dass die Stadt Würzburg für die kommenden Herausforderungen gut aufgestellt sei. Er hob insbesondere die solide Haushaltslage und die erfolgreichen Investitionen in die Infrastruktur hervor. Bis zu seinem Ausscheiden wolle er sich weiterhin mit vollem Engagement dem Wohlergehen der Stadt widmen. Zum Abschluss dankte Schuchardt seinen Kolleginnen und Kollegen sowie den Bürgerinnen und Bürgern für die Zusammenarbeit.

Ungewöhnlich bei seiner Wahl als Oberbürgermeister für Würzburg war vor zehn Jahren seine Parteizugehörigkeit. Schuchardt ist CDU-Mitglied und der einzige Rathauschef im Freistaat mit CDU-Parteibuch. Christian Schuchardt trat der CDU vor knapp 40 Jahren in Dreieich (Hessen) bei. Er engagierte sich früh in der Partei, war stellvertretender Landesvorsitzender der Schüler-Union, Mitglied im Landesvorstand der Jungen Union und über viele Jahre Delegierter auf Parteitagen. Bei seiner Wiederwahl wurde er 2020 als gemeinsamer Kandidat von CSU, FDP und Bürgerforum Würzburg nominiert.