Neue Hauptorgel für Traunsteiner Stadtpfarrkirche angeliefert

In den kommenden Wochen soll die Papst-Benedikt-Orgel, wie sie heißen wird, nach und nach in die sanierte Stadtpfarrkirche in Traunstein eingebaut werden. Der Einbau wird rund sechs Wochen dauern. Danach muss noch jede Pfeife gestimmt werden. Die alte Hauptorgel der Primizkirche ging vor zehn Jahren kaputt und musste erneuert werden. Seither wurde auf einer kleinen Nebenorgel gespielt. Insgesamt hat die neue Orgel 1,1 Millionen Euro gekostet. Der Förderverein "Orgelfreunde St. Oswald" sammelte dafür seit zehn Jahren Spenden. Das Geld kam aber auch über eine Erbschaft zustande, die Stadt Traunstein hat einen großen Zuschuss erteilt, einen Teil übernahm die Erzdiözese.

Papst Benedikt XVI. feierte in St. Oswald erste Heilige Messe

Damit ist die jahrelange Gesamtsanierung der Kirche nun endgültig abgeschlossen. Die Traunsteiner Kirche, deren Anfänge bis in das 13. Jahrhundert zurückreichen, ist eine der bedeutendsten Kirchen im Südosten des Erzbistums München und Freising und erlangte auch durch den emeritierten Papst Benedikt XVI. kirchengeschichtliche Bedeutung. Er besuchte das Traunsteiner Studienseminar und feierte in St. Oswald mit der Primiz seine erste Heilige Messe.

Die Innen- und Außensanierung der Traunsteiner Stadtkirche, die bereits im Dezember abgeschlossen war, kam auf Kosten von rund 7,5 Millionen Euro. Die Sanierung bezahlte das Erzbistum München und Freising.

Orgeleinweihung im Oktober geplant

Am Freitag, den 15. Oktober, ist die Orgelweihe geplant. Am 16. Oktober findet ein Orgeltag statt, wo zum Beispiel jeder Spender seine von ihm gespendete Orgelpfeife vorgespielt bekommt. Am Sonntag, den 17. Oktober, findet ein Konzert mit dem Münchner Domorganisten Hans Leitner statt.