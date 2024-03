Nachbarin rettet bewusstlose Seniorin in brennender Küche

Unterzucker und eine brennende Küche: Beides hätte eine Seniorin aus München das Leben kosten können. Doch eine Nachbarin eilte der Frau zu Hilfe, als sie den Rauchmelder hörte. Sie alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Rentnerin nach kurzer Behandlung wieder bei Bewusstsein

Feuerwehrleute suchten dann unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera in der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses nach der 81-Jährigen und entdeckten sie bewusstlos in der Küche. Laut Polizei dauerte die ganze Rettungsaktion nur drei Minuten. Rettungsdienst und Notarzt stellten fest, dass die Frau völlig unterzuckert war. Nach einer kurzen Behandlung erlangte die Rentnerin ihr Bewusstsein wieder. Andere Verletzungen wurden bei ihr nicht festgestellt. Der Brand in der Küche konnte den Angaben zufolge schnell gelöscht werden.

Unterzucker vermutlich Ursache für brennende Küche

Vermutlich war die Seniorin beim Kochen in eine Unterzuckerung geraten und dadurch bewusstlos geworden. Das Essen auf dem Herd brannte an und löste den Rauchmelder aus. Allein die Erkrankung hätte für die alleinlebende 81-Jährige tödliche Folgen haben können, so die Feuerwehr. Außerdem hätte aufgrund der Situation die ernsthafte Gefahr einer Rauchgasvergiftung bestanden. Die Nachbarin habe durch ihre schnelle Alarmierung "somit zweimal das Leben" gerettet.