Nach Protest: Ministerium streicht Maskenpflicht in Werkstätten

Das bayerische Gesundheitsministerium hat die Maskenpflicht für Mitarbeiter in den Werkstätten für behinderte Menschen vorerst aufgehoben. Damit reagierte das Ministerium auf den Protest der Landesarbeitsgemeinschaft WfbM Bayern – in dieser sind fast alle Träger von Werkstätten in Bayern organisiert. Die Lebenshilfe Bayern etwa hatte die allgemeine Maskenpflicht als "Diskriminierung von Menschen in Werkstätten" gebrandmarkt.

Staatsregierung wollte mehr Schutz

Ab dem 1. Oktober hatte die bayerische Staatsregierung ursprünglich wieder eine FFP2-Maskenpflicht für Beschäftigte in Behinderteneinrichtungen eingeführt, während sie in allen anderen Bereichen auf eine Verschärfung der Maskenpflicht verzichtete. Die Staatsregierung begründete die Entscheidung damit, dass Menschen mit Behinderung zu einer vulnerablen Gruppe gehörten, die zu schützen sei. Diese Verordnung wurde nun vom Gesundheitsministerium zurückgenommen.

Zwei Selbsttests pro Woche

Für Beschäftigte in voll- oder teilstationären Einrichtungen, die geimpft oder genesen sind, gilt ab jetzt, dass wöchentlich zwei Selbsttests genügen. Die Testung muss von der Einrichtung nicht überwacht werden. Die Übermittlung des negativen Testergebnisses sei ausreichend. Die Verordnung wurde vorerst bis zum 28. Oktober ausgesetzt.

Werkstätten schätzen Gefahr wieder selbst ein

Die Landesarbeitsgemeinschaft WfbM hatte die Einführung einer Maskenpflicht im Vorfeld kritisiert. Das zusätzliche Tragen von Masken zusätzlich zu all den anderen Vorsichtsmaßnahmen wie Trennscheiben sei die strengste Vorgabe seit Beginn der Corona-Pandemie im Bereich der Werkstätten für Behinderte. Zuvor konnten die Werkstätten eine eigene Gefahreneinschätzung vornehmen und in sensiblen Bereichen eigenständig das Tragen von Masken anordnen.