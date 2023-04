Nach Goldraub: Museum Manching öffnet Dauerausstellung wieder

Die Dauerausstellung im Kelten Römer Museum in Manching öffnet wieder. Bislang war nur die Sonderausstellung "Im Dienst Roms" über Legionen und Hilfstruppen zu sehen. Wie das Museum mitteilt, steht das komplette Museum ab Dienstag, 2. Mai, wieder für Besucher zur Verfügung. Seit dem spektakulären Diebstahl des Keltenschatzes im November war die Dauerausstellung geschlossen – fast ein halbes Jahr lang. Wie eine Sprecherin der Archäologischen Staatssammlung auf BR-Anfrage sagte, dauerte es so lange, weil erst die Sicherheitsvorkehrungen wiederhergestellt werden mussten.

Vorerst kein Ersatz für den Goldschatz

Das Rondell, in dem der Goldschatz ausgestellt war, bleibt weiterhin geschlossen. Nach den Worten der Sprecherin laufen hier noch die Überlegungen, was man künftig an der Stelle zeigen könnte. Möglich wäre eine Replik des Schatzes oder Stücke aus der Archäologischen Staatssammlung in München. Der Verlust des Schatzes schmerze aber nach wie vor, sagt Bürgermeister Herbert Nerb. "Der Diebstahl hat uns schwer getroffen und wirkt bis heute nach. Schließlich gehörte der Goldschatz zu den Highlight-Exponaten des Museums." Nun gelte es aber, den Blick wieder Richtung Zukunft zu lenken.