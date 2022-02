Nach Feuer in Aschaffenburg: Polizei vermutet Brandstiftung

Im Fall der fünf ausgebrannten Autos in Aschaffenburg deutet vieles auf Brandstiftung hin. Das hat am Tag nach dem Vorfall Polizei-Pressesprecher Enrico Ball auf BR24-Anfrage bestätigt. So wie die Fahrzeuge geparkt waren und abbrannten, sei ein Unfall nicht sehr wahrscheinlich.

Polizei untersucht Autos auf Brandursache

Die Autos wurden mittlerweile abgeschleppt. Jetzt sollen sie auf die genaue Brandursache hin untersucht werden, sagt Polizeisprecher Ball. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 06021/857-1733 bei der Polizei zu melden.

Die Fahrzeuge waren am sogenannten "Kornhäuschen" in der Altstadt am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in Flammen aufgegangen. Den Schaden an den fünf ausgebrannten Autos schätzt die Polizei auf 80.000 Euro. Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06021/857-1733 entgegen.

Flammen zerstören Fassade am historischen "Kornhäuschen"

Insgesamt ist der Sachschaden nach dem Vorfall aber noch höher, denn: Etwa 10.000 Euro Schaden entstanden nach Schätzung der Polizei zusätzlich an dem historischen Gebäude "Kornhäuschen", das überwiegend für Kunstaustellungen genutzt wird. Dort waren die Autos geparkt. Das Feuer an den Autos ging schließlich auch auf eine Seite der Fassade über. Eine der Türen verbrannte.

Als Kornhäuschen wird das 1805 errichtete Gebäude bezeichnet, weil den Bauern damals an Markttagen gestattet wurde, bei schlechtem Wetter ihr Getreide in der überdachten Halle zu lagern.