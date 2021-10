Nach Corona-Pause wieder Christkindlmärkte in Niederbayern

Nachdem die Christkindlmärkte in Niederbayern im vergangenen Jahr eine pandemiebedingte Pause einlegen mussten, finden heuer wieder einige statt.

Manche ändern den Standort

So zum Beispiel auf dem Bogenberg im Landkreis Straubing-Bogen vom 2. bis 5. Dezember. Auch steht jetzt schon fest, dass der Christkindlmarkt in Landshut genauso groß wird wie sonst. Der Markt werde aber dezentral aufgebaut. Vom ursprünglichen Standort in der Freyung geht es auf die Ringlstecherwiese, zum Ländtor und in die Altstadt. Hier sei genug Fläche, um Mindestabstände einzuhalten, so die Stadt Landshut auf BR-Anfrage.

Manche ändern das Konzept

Der Passauer Christkindlmarkt soll nach aktuellem Stand heuer mit einem entsprechenden Hygienekonzept in der Zeit von 24.11. bis 23.12.2021 wie gewohnt am Domplatz stattfinden. Auch im Landkreis Kelheim sollen möglichst wieder alle Christkindlmärkte in diesem Jahr stattfinden, heißt es von Seiten des Landratsamts. Bei der Stadt Deggendorf und in Pfarrkirchen im Kreis Rottal-Inn plane man derzeit noch in "mehrere Richtungen". Ein Adventsmarkt mit Verkaufsständen soll sich in Deggendorf zum Beispiel dann auf dem Luitpoldplatz und dem Michael-Fischer-Platz verteilen.

Manche Entscheidungen stehen noch aus

Die Ankündigung weiterer Weihnachtsmärkte wird voraussichtlich in den nächsten Tagen folgen. Da die bayerische Regierung das neue Hygienekonzept erst am Dienstag veröffentlicht hat, treffen viele potentielle Veranstalter von lokalen Weihnachtsmärkten ihre Entscheidung erst in diesen Tagen, heißt es von Seiten der Ämter.

Für einige Veranstalter kommt die Entscheidung zu spät

Nicht alle Veranstalter sind jedoch voller Vorfreude und Zuversicht. So hat die Abensberger Brauerei zum Kuchlbauer jetzt bekanntgegeben, dass die Turmweihnacht auf dem Gelände der Brauerei auch in diesem Jahr abgesagt wird. Die Verantwortlichen sprechen davon, dass die Entscheidung der Politik - die Christkindlmärkte wie gewohnt zuzulassen - zu spät kam für ausreichende Vorbereitungen und Planungen. Zudem habe die Kuchlbauer Brauerei nach eigenen Angaben keine verbindlichen und rechtssicheren Aussagen von den Behörden hinsichtlich der Durchführungsmodalitäten erhalten.