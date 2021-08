Nach Brand: Neubau für Tierheim Wannigsmühle

Das verheerende Feuer am 9. Juni, dem 40 Katzen zum Opfer fielen, hat auch große Gebäudeschäden verursacht. Das Dach- sowie das Obergeschoss wurden zerstört. Inzwischen hat ein Sanierungsunternehmen die Trümmer beseitigt. Das Erdgeschoss muss noch abgesichert werden. Deshalb können diese Räume derzeit nicht genutzt werden.

Hoffen auf Spenden

Wie Tierheimleiterin Ursula Böhm erklärt, lohnt sich eine Sanierung für den alten Gebäudeteil nicht mehr. Es werde ein Neubau benötigt. "Dabei ist das Tierheim auf weitere Spenden angewiesen," erklärte Böhm. "Zum Glück können wir eine enorme Spenden- und Hilfsbereitschaft verzeichnen. Darüber sind wir mehr als dankbar." Nach Böhms Worten wird mit dem Neubau nächstes Jahr begonnen.

Dramatische Szenen am Unglückstag

Die Ursache des Brandes vor zwei Monaten war ein Kurzschluss in der Futterküche des Tierheims. "Sowohl Kolleginnen und Kollegen als auch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten Tiere aus dem Erdgeschoss retten", sagte Böhm. Im Obergeschoss verloren 40 Katzen ihr Leben. Sie wurden nebenan auf dem Tierfriedhof bestattet.

Zum Artikel: "Rückgabewelle von Tieren nach Lockdown"

Wohin mit den Tieren?

"Im Tierheim herrschte nach dem Brand Platzmangel", sagte die Tierheimleiterin. Deswegen mussten 12 Hunde und 40 Katzen auf andere Tierheime verteilt werden. Die Katzen kamen nach Bamberg und die Hunde wurden unter anderem in Frankfurt und Fulda untergebracht. Die Katzen seien mittlerweile alle vermittelt worden, so Böhm. "Am Wochenende werden fünf Hunde von Frankfurt bei uns zurückerwartet."