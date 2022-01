Münchner Runde live: Wohin führt uns Omikron?

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erstmals über die Schwelle von 80.000 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch binnen 24 Stunden 80.430 zusätzliche Ansteckungen. Das sind gut 21.500 Fälle mehr als vor einer Woche und damit so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz kletterte im Zuge der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante auf 407,5 von 387,9 am Vortag.

Wohin führt uns Omikron?

Die neue Corona-Variante Omikron ist offensichtlich noch ansteckender; jedoch scheint der Krankheitsverlauf oft milder zu sein. Die Politik hat bereits reagiert und beispielsweise Quarantäne-Zeiten verkürzt. Doch reichen die Maßnahmen aus? Wird durch Omikron vielleicht sogar das Ende der Pandemie eingeleitet? Und kommt jetzt noch die allgemeine Impfpflicht? Darüber diskutiert die Münchner Runde im BR Fernsehen am Mittwoch um 20:15 Uhr.

Die Gäste in der Münchner Runde

Prof. Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie

Martin Hagen, FDP-Fraktionschef im Bayerischen Landtag

Klaus Holetschek, Gesundheitsminister in Bayern, CSU

Prof. Josef Franz Lindner, Lehrstuhl für Medizinrecht, Universität Augsburg

Ruth Waldmann, Gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion

Die Sendung moderiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche.