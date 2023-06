Münchner Runde live: Wie sicher ist Bayern?

Mehr als 800 Messerangriffe hat das Landeskriminalamt (LKA) 2022 in Bayern gezählt, eine deutliche Steigerung gegenüber 2021. Auch für den gesamten Bereich Gewaltkriminalität verzeichnete das LKA eine Steigerung.

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger sind verunsichert und passen ihr Alltagsverhalten an. Das gilt für ganz Deutschland und geht unter anderem aus der Studie "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland" hervor, die letztes Jahr vorgestellt wurde: Frauen meiden nachts die öffentlichen Verkehrsmittel und bestimmte Straßen oder Parks. Ein Trend, der zum Gesamtempfinden passt, welches auch die "ABUS Sicherheitsstudie 2022" bestätigt: 42 Prozent der Bürger haben das Gefühl, dass Deutschland in den letzten zwölf Monaten unsicherer geworden sei.

Wie sicher ist Bayern?

Im jüngst vorgelegten bayerischen Verfassungsschutzbericht zeigt die Entwicklung der politisch motivierten Gewalttaten nach oben. Insbesondere die sogenannten Reichsbürger bereiten den Verfassungsschützern Sorge. Zahlenmäßig sind sie mittlerweile die größte Gruppe aller Extremisten in Bayern. Und: Mehr als zwei Drittel aller Gewalttaten aus diesem Milieu in Deutschland wurden in Bayern verübt. Auch wenn der überwiegende Teil der Gewalttaten keine körperlichen Angriffe, sondern Erpressungen durch "Reichsbürger-Schreiben" waren, bleibt die Frage: Entwickelt sich Bayern zum Rückzugsraum der Reichsbürger?

Jedoch: Bayern wird auch immer sicherer - zumindest beim Blick auf die gesamte Anzahl der Straftaten. Mit 4.260 Straftaten pro 100.000 Einwohnern war Bayern 2022 so sicher wie seit 1979 nicht mehr. Raub, Kinderpornographie und Internetkriminalität nahmen aber zu. Verroht unsere Gesellschaft nun oder sind die Ängste der Bürger unberechtigt?

Münchner Runde live

Ist Bayern noch sicher? Was sind die richtigen Strategien im Umgang mit Kriminalität und Extremismus? Und wie kann die Politik den Menschen wieder ein besseres Sicherheitsgefühl vermitteln? Darüber diskutiert die Münchner Runde mit folgenden Gästen:

Joachim Herrmann, Staatsminister des Innern, für Sport und Integration (CSU)

Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag

Richard Graupner, Sprecher für Inneres der AfD-Landtagsfraktion

Julia Ebner, Extremismusforscherin und Autorin

Prof. Christian Pfeiffer, Jurist und Kriminologe

