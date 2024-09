Münchner Runde live: Schafft die Ampel die Kehrtwende?

Die Wahlen im Osten waren eine Zäsur: Die Ampel-Parteien wurden abgestraft, AfD und BSW waren die großen Gewinner. Klar ist, die Menschen im Land sind unzufrieden mit der aktuellen Politik.

Wie kann verlorenes Vertrauen zurückgewonnen werden?

Das stellt die Parteien vor große Herausforderungen. Haben die politischen Akteure die Botschaft der Wählerinnen und Wähler verstanden? Kommt es jetzt zum Kurswechsel in der Asylpolitik? Und wie kann das verloren gegangene Vertrauen zurückgewonnen werden?

Die Münchner Runde diskutiert

Darüber diskutieren am Mittwoch, dem 11.9.2024 um 20:15 Uhr in der Münchner Runde: Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag, die Vorsitzende der BayernSPD, Ronja Endres, Prof. Shervin Haghsheno, stellvertretender Vorsitzender der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing Prof. Ursula Münch sowie die Kabarettistin Simone Solga.

Moderiert wird die Live-Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.