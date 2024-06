"Unerträglicher Höcke": Katja Wolf (BSW) gegen Koalition mit AfD

Deutliche Kritik an Ramelow-Regierung: "Erwartungen nicht erfüllt"

Katja Wolf beklagte am Stammtisch wiederholt den Stillstand im Land Thüringen unter Rot-Rot-Grün. Dabei übte sie deutliche Kritik an Bodo Ramelow. Sie sei unzufrieden mit der Arbeit der Linken in Thüringen gewesen: Die Regierung in Thüringen unter Ramelow habe "viele Erwartungen nicht erfüllt".

So liege Thüringen bei der Digitalisierung beim Ländervergleich "ganz hinten". Beim Thema Migration hätten sich die Kommunen "komplett allein gelassen" gefühlt, außerdem seien sie im Hinblick auf Integrationsarbeit bundesweit "am schlechtesten finanziert" worden: "Wir waren die, die am wenigsten, die in der Kommunikation mit der Landesregierung waren." Schuld an diesen Versäumnissen seien die Ohnmacht einer Minderheitenregierung, aber auch falsche Prioritätensetzungen gewesen.

Uneinigkeit mit eigener Parteichefin?

Kritik übte Wolf auch an der Thüringer CDU, die zuletzt "sehr offen sehr rechts geblinkt" habe – so weit, dass man im Landtag gemeinsam mit der AfD Gesetze verabschiedet habe. Ein Gesetzentwurf der CDU für eine niedrigere Grunderwerbsteuer bekam im September vergangenen Jahres im thüringischen Landtag eine Mehrheit, weil neben der FDP und drei fraktionslosen Abgeordnete die AfD die entscheidenden Stimmen beisteuerte. Ein Gesetz mithilfe von Stimmen der AfD beschließen - bis dahin ein "No-Go", so Wolf.

Fraglich ist, ob ihre Parteichefin das genauso sieht: Sahra Wagenknecht hatte vergangenen Dienstag erklärt, ihre Partei wolle künftig auch Anträgen der AfD zustimmen, falls man die Forderungen inhaltlich richtig fände. Eine Koalition mit der AfD schloss auch sie aus.