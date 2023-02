Miauen im Gully: Polizei rettet Katze aus der Kanalisation

Eine Katze, die in Sulzbach-Rosenberg in der Kanalisation festgesteckt war, ist dank aufmerksamer Passanten und der Polizei wieder in Freiheit. Wie die Polizei am Dienstag (14.02.) mitteilte, hörten eine Familie und weitere Passanten am Sonntag beim Spazierengehen am Sportpark lautes Miauen aus einem Gully.

Katze steckte in Abflussrohr fest

Sie riefen die Polizei, die den Kanaldeckel weghob. Allerdings kam die Katze nicht heraus, sondern miaute weiter. Ein Polizist stieg schließlich in den Kanal hinunter und sah das Malheur, in dem sich das Tier befand. Die Katze steckte in einem etwa 15 Zentimeter breiten Rohr fest. Offenbar war die Katze über einen Regenwasser-Abfluss in die Kanalisation geraten.

Polizist befreit Katze unverletzt

Von der Katze schaute nur noch der Schwanz etwas aus dem Rohr heraus. An ihm bekam sie der Polizist zu fassen. Vorsichtig zog er sie laut Polizeibericht aus dem Rohr heraus und brachte das verängstigte Tier nach oben an die frische Luft.

Zurück am Tageslicht machte die gerettete Katze laut Polizei einen fitten Eindruck. Sie war augenscheinlich unverletzt und verschwand direkt wieder im nächsten Garten.