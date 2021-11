vor 35 Minuten

Mehrfamilienhaus brennt - Bewohner in Sicherheit

In einem Ortsteil von Reisbach ist am frühen Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort. Offenbar konnten die Bewohner noch rechtzeitig entkommen.