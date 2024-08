Möglicherweise Bakterien Schuld an Massensterben von Wildvögeln

Nach dem Massensterben von Wildvögeln auf einer sogenannten Kiebitz-Ausgleichsfläche in Pocking kann laut Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) die Vogelgrippe als Ursache mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Möglicherweise waren Bakterien schuld daran, dass Hunderte Vögel verendeten.

Zum Artikel: Unsere Vögel sind in Schwierigkeiten

Zu viele Vögel auf zu kleiner Fläche?

Vieles deute darauf hin, dass sich auf der Fläche eine Vogelgruppe in viel zu großer Zahl niedergelassen habe, so der LBV. Möglicherweise habe der Kot dieser Tiere das Wasser verunreinigt. Stimme diese Theorie, dann seien die Wildvögel vermutlich an giftigen Bakterien gestorben.

Das Landratsamt Passau betont unterdessen, dass es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse gebe. Die Untersuchungen im Labor laufen. Einige Kadaver waren zum Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit geschickt worden.

Das Sterben geht weiter

Am Wochenende haben Helfer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) und dem Veterinäramt Hunderte tote Wildvögel eingesammelt. Aber noch immer sterben Tiere. Die Naturschützer müssen am kommenden Wochenende nochmal ausrücken und Kadaver einsammeln.

Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass unter den toten Tieren unter anderem auch ein Kiebitz ist, wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte. Das stark gefährdete Tier wurde vom Naturschutzbund zum Vogel des Jahres 2024 gekürt.

Räumlich begrenztes Phänomen

Das Massensterben findet laut Landratsamt nur auf der eingezäunten Kiebitz-Fläche statt. Sie wurde zum Ausgleich für den Bau der A94 in Pocking angelegt. Für die Bevölkerung besteht laut Landratsamt keine Gefahr. Die Fläche ist mit einem Elektrozaun gesichert, damit der Kiebitz vor Marder, Katze und Fuchs geschützt ist.