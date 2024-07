26-Jährige in den Allgäuer Alpen tödlich verunglückt

Am Entschenkopf bei Oberstdorf ist am Mittwoch (30.07.24) eine 26-jährige Chinesin tödlich verunglückt. Sie war mit Begleitung unterwegs. Laut Polizei verlor die Frau am sogenannten "Gängele" den Halt und stürzte rund 70 Meter in einer Schuttrinne in die Tiefe.

Chinesische Botschaft eingeschaltet

Die alarmierte Bergwacht konnte an der Unglücksstelle nur noch den Tod der Frau feststellen. Die chinesische Botschaft hat die Angehörigen der 26-Jährigen verständigt.

Immer mehr Bergunfälle

Vor zwei Wochen war bereits ein 70-jähriger Bergsteiger in den Allgäuer Alpen umgekommen. Er war beim Abstieg von der Walser Hammerspitze 150 Meter in eine steile Rinne abgestürzt.

Die Bergwacht Bayern hatte im vergangenen Jahr während der Sommersaison mehr Tote in den Alpen bergen müssen als im Vorjahr. Zwischen Mai und November starben 72 Menschen in den Bergen, 2022 waren es im gleichen Zeitraum 61 gewesen.