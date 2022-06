"Macht doch Wasser wollt" - Feuerwehr wirbt mit Flaschen

Ungewöhnliche Werbeaktion in Neusäß: Unter dem Motto "Macht doch WASSER wollt!" wird jedem Haushalt eine Flasche "Löschwasser" vor die Tür gestellt. Die Wasserflaschen sind jeweils mit einem Flyer versehen, der für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr wirbt und den Bewohnern des Hauses den Termin für die nächste Infoveranstaltung der jeweiligen Stadtteil-Feuerwehr verrät. Denn auch hier rücken Ehrenamtliche aus, wenn es brennt – freiwillige Feuerwehrleute, die neben ihrem normalen Beruf Einsätze bei der Feuerwehr fahren. Am Montagabend fand der Kick-Off der Aktion statt.

"Rund 12.000 Wasserflaschen werden die aktiven Ehrenamtlichen der acht Stadtteil-Feuerwehren in den nächsten Wochen verteilen." Richard Greiner, Bürgermeister von Neusäß

Mit der Aktion will die Stadt für die Arbeit der Wehren werben und hoffentlich einen Trend fortsetzen. Denn aktuell sei die Situation bei den Feuerwehren in Neusäß gut, so Bürgermeister Greiner. Das habe sich bei den zuletzt stattfindenden Jahreshauptversammlungen gezeigt.

Kein Feuerwehr-Mitgliederschwund, Werbung nur vorbeugend

Selbst die Corona-Pandemie habe den Feuerwehren in Neusäß trotz Lockdown nicht geschadet – es hätten sich sogar neue Aktive vorgestellt, so Greiner. Von dieser Entwicklung sei er selbst "extrem positiv überrascht".

Die Aktion ist laut Greiner kein Hilfeschrei wie in anderen Gemeinden. Die Stadt wolle damit aber einer Situation vorbeugen, in der die Einsatzfähigkeit nicht mehr gewährleistet sei. In den acht Freiwilligen Feuerwehren in Neusäß seien über 400 Ehrenamtliche engagiert, so Greiner.

Über 1.000 Menschen beim "Tag der offenen Tür"

Der Neusäßer Bürgermeister erklärte, er sei sehr dankbar dafür, dass so viele Neusäßer dort aktiv seien. Die Feuerwehren hätten auch einen großen gesellschaftlichen Nutzen - dank vieler Aktionen und Veranstaltungen. Zuletzt habe es etwa einen "Tag der offenen Tür" beim Stützpunkt der Feuerwehr gegeben - mit über 1.000 Besucherinnen und Besuchern.