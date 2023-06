Livemusik daheim: Hinterhofkonzerte in Kempten

Gemeinsam Livemusik erleben, in ganz privatem Rahmen, daheim: Das Theater in Kempten macht das möglich. Es tritt derzeit immer wieder mit seinen Musikern und Musikerinnen in den Kemptener Hinterhöfen, Vorgärten und Garageneinfahrten auf. Denn auch heuer finden - das dritte Mal - wieder die kostenfreien "Hinterhofkonzerte" statt.

Aus der Not geborene Idee wird zum Erfolg

Die Hinterhof-Konzerte waren ein Teil des Corona-Konzepts des Theaters in Kempten: Weil die Menschen nicht ins Theater kommen konnten, kamen die Künstlerinnen und Künstler Open-Air zu den Menschen nach Hause. Mit Unterstützung des Kulturamtes und dank staatlicher Fördermittel wurde die Reihe fortgesetzt. Inzwischen sind die Konzerte so beliebt, dass Theaterdirektorin Silvia Armbruster nicht mehr darauf verzichten kann:

"Also ich hätte das beendet nach Corona, aber es war der Wunsch von allen Seiten so laut und so eindringlich, weiter zu machen, dass ich gedacht hab, okay, dann machen wir selbstverständlich weiter." Silvia Armbruster, Theaterdirektorin

Alle Menschen aus Kempten dürfen Konzerte buchen

Jeweils 15-minütige Sommer-Konzerte konnten von allen Menschen gebucht werden, die im Stadtgebiet Kempten leben. Die Musiker und Musikerinnen sowie Sängerinnen und Sänger des Theaters in Kempten kommen nun in unterschiedlichen Konstellationen zu den Menschen nach Hause und spielen in deren Hinterhof oder Vorgarten auf privatem Grund.

Gartenkonzerte auch in Senioren-Einrichtungen und Krankenhäusern

Alle 52 Hinterhofkonzerte dieses Jahr waren ruckzuck ausgebucht – aber bei so viel Begeisterung darf man vielleicht auch fürs kommende Jahr auf eine Wiederholung hoffen. Und dann heißt es nur: Schnell sein, wenn man die Künstler auch mal in seinem Hinterhof oder Vorgarten zu Gast haben will.

Auch öffentliche Einrichtungen wie Seniorenresidenzen oder Krankenhäuser sind eingeladen, einen der Termine für ein kleines Gartenkonzert zu buchen. Die Künstlerinnen erhalten ihre Honorare vom Theater, für die Zuhörer sind die Konzertbuchungen kostenlos. Nur eine Spende zugunsten des Kinderhospiz Bad Grönenbach wurde heuer erbeten.