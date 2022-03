Linienbus ohne Insassen bei Wasserburg am Inn ausgebrannt

Bei Wasserburg am Inn ist am Vormittag ein Linienbus in Brand geraten. Zuvor hatte der Bus eine gut 10 Kilometer lange Ölspur durch das Wasserburger Land gezogen – vom Gemeindebereich Schonstett, über die Staatsstraße 2092 nach Wasserburg und in die Gemeinde Babensham hinein.

Fahrer versuchte noch zu löschen

Schließlich wurde die Feuerwehr zu dem Busbrand gerufen. Der Bus war zum Zeitpunkt des Brandes leer, der Busfahrer versuchte noch, den Brand selbst zu löschen und kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wurde aber zwischenzeitlich wieder entlassen, berichtet die Polizei Wasserburg.

Brandursache: Vermutlich defekte Kraftstoffleitung

Schuld an dem Brand sei vermutlich eine defekte Kraftstoffleitung. Der Bus wurde abgeschleppt und die Straßenmeisterei reinigte die Straßen. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurde außerdem eine angrenzende landwirtschaftliche Fläche in Mitleidenschaft gezogen, so dass Erdreich abgetragen werden musste. Vor Ort war neben Feuerwehr und Rettungskräften auch das Wasserwirtschaftsamt.