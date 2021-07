Liebesspiel an der Haltestelle: Pärchen vor Gericht

Die beiden Angeklagten saßen an einem Sommerabend im letzten Jahr auf einer Bank an der Straßenbahnhaltestelle am Königsplatz. Die 31-Jährige saß dort mit heruntergelassenen Hosen, während ihr Partner sie befriedigte. Die Staatsanwaltschaft wirft beiden Erregung öffentlichen Ärgernisses vor.

Pärchen steht auch wegen weiterer Vergehen vor Gericht

Dem 33-Jährigen wird außerdem das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in sieben Fällen zur Last gelegt. Unter anderem geht es um eine Tätowierung auf dem Handrücken: eine sogenannte Wolfsangel, die als Kennzeichen der ehemaligen NSDAP verboten ist. Seine Partnerin muss sich vor Gericht verantworten, weil sie in einem Drogeriegeschäft einen Parfümtester gestohlen haben soll.