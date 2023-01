Leiche im Koffer nach Oberbayern: Mordprozess gegen zwei Brüder

Im Prozess gegen zwei Brüder aus Afghanistan, die ihre 34-jährige Schwester umgebracht haben sollen, ist nach Planungen des Berliner Landgerichts ein Urteil in Sicht. Es könnte am 19. Januar verkündet werden, teilte der Vorsitzende Richter am Montag nach zehnmonatiger Verhandlung mit. Für Montag sind die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung vorgesehen.

Staatsanwaltschaft: Mord wegen gebrochener Moralvorstellungen

Die beiden 27 und 23 Jahre alten Brüder sollen ihre Schwester am 13. Juli 2021 ermordet haben, weil sich die zweifache Mutter Moralvorstellungen der afghanischen Familie nicht unterworfen und zudem nach ihrer Scheidung eine Liebesbeziehung geführt habe. Die Leiche sollen die Brüder den Erkenntnissen zufolge in einem Rollkoffer vom Bahnhof Berlin-Südkreuz im ICE nach Bayern gebracht haben.

Leiche wird in Erdloch gefunden

Drei Wochen später wurde die Tote in einem Erdloch in der Nähe des bayerischen Wohnortes des 27-Jährigen entdeckt. Der ältere Angeklagte hatte nach rund sechsmonatigem Prozess sein Schweigen gebrochen und in einer verlesenen Erklärung eine angebliche Spontantat geschildert. Es sei zu einem heftigen Streit um Geld für ihre Familie in der Heimat gekommen, hieß es darin. Er habe seine Schwester nicht töten wollen. Sein mitangeklagter Bruder sei nicht anwesend gewesen. Den 23-Jährigen habe er dann gezwungen, ihm bei der Verschleierung der Tat zu helfen, so der 27-Jährige.

Verteidigung beantragt Freilassung des jüngeren Bruders

Die Anwälte des 23-Jährigen beantragten am 38. Prozesstag erneut die Freilassung ihres Mandanten. Es gebe keine Anhaltspunkte für seine Täterschaft, erklärten sie. Die beiden Verteidiger waren bereits vor rund drei Monaten mit einem Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls gescheitert. Über den neuen Antrag hat das Gericht noch nicht entschieden.

Diskussion um Integration

Der Fall hatte eine Debatte um die gescheiterte Integration von Flüchtlingen ausgelöst. Die Frau und die Brüder waren vor einigen Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Von ihrem afghanischen Mann hatte sich die Frau 2018 scheiden lassen.