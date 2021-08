Landesgartenschau 2010: Das Sommermärchen von Rosenheim

Auch nach über zehn Jahren ist das Erbe der Landesgartenschau in Rosenheim nicht zu übersehen. Zwei große Parks prägen das Bild der Stadt mit ihren 63.000 Einwohnern. Sie sollte näher an ihre beiden Flüsse rücken, sich Mangfall und Inn öffnen, so hieß damals das Ziel. Das ist gelungen, unter anderem mit acht breiten Brücken nur für Fußgänger und Radfahrer. An schönen Tagen sind diese Wege ins nahe städtische Grüne voller Leben.

Erinnerungen an Aufbruchsstimmung

Wenn man die Menschen auf das Gelände anspricht, erinnern sich die meisten gut an den Sommer 2010. Manche schwärmen gar von der Freude und der Aufbruchsstimmung, die damals offenbar zu spüren war. Eine ältere Dame erzählt von den Lagerflächen und wild wucherndem Gestrüpp, das vorher hier die Gegend beherrschte.

Zwei Jogger berichten, wie schön es war, die ganze Stadt voller fröhlicher und freundlicher Menschen aus ganz Deutschland, aber auch aus vielen Ländern Europas zu sehen. Und obwohl das Wetter damals lange Zeit gar nicht mitspielte, hat sich der Begriff "Rosenheimer Sommermärchen" eingebürgert.