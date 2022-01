Lagerhalle in Flammen: Dichte Rauchsäule über Pressath

In Pressath im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist am Montagmittag in einem größeren Lagerhallen-Komplex Feuer ausgebrochen. Über der Halle steht eine dichte Rauchsäule.

Funkenflug bei Abbrucharbeiten

Die Polizei geht nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass der Brand durch Funkenflug bei Abrissarbeiten ausgelöst wurde. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauern noch an. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Keine Gefahr für die Anwohner

In der früheren Möbelfabrik hatten laut dem Polizeisprecher mehrere Untermieter verschiedene Gegenstände unter anderem aus dem Kfz-Bereich sowie Event-Ausstattung gelagert. Eine Gefahr für die Anwohner durch giftige Schadstoffe besteht nach derzeitgem Stand nicht. Dennoch sollten Anwohner die Fenster geschlossen halten, hieß es.