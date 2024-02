Kuttelmaß in Weißenhorn – ein besonderer Faschingsbrauch

Ein Maßkrug, gefüllt mit einer braunen Soße, darin weiße Stückchen. Die Reaktion darauf könnten unterschiedlicher nicht sein. Die einen finden die "Kuttelmaß" ekelhaft, die anderen lieben sie.

Aus einer Bierlaune wird eine Tradition

Seit mehr als 30 Jahren schenkt Franz Rahn zu Fasching Kuttelsuppe im Krug aus. "Angefangen hat alles, als ich selbst noch Fußball gespielt habe, aus einer Bierlaune heraus und auf einem Teller", erzählt er. Später füllten sie die Kutteln dann in den Maßkrug, über die Jahre wurde eine Tradition daraus. An die hundert Liter gehen an Fasching so mal über den Tresen seines Gasthofs. Die Zutaten kämen aus der eigenen Metzgerei, das Rezept sei ziemlich klassisch, sagt Rahn.

Kutteln nach traditionellem schwäbischem Rezept

Kutteln, das sind Streifen aus dem kleingeschnittenen Vormagen des Rindes. Sie werden in Bratensoße gekocht und zusammen mit Zwiebeln, sauren Gurken und weiteren Zutaten verfeinert. Zu viel verrät Franz Rahn aber nicht. Unter dem Jahr gibt es die Kutteln im Gasthof auch auf einem Teller, serviert mit Kartoffeln. Wer jetzt aber damit rechnet, dass die Kuttelmaß zum Abendessen getrunken wird, der irrt sich. Die meisten gönnen sich das Getränk nach Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden.

Die "Kuddlamass" als Katermittel

Denn das Getränk soll fabelhaft gegen den gefürchteten Alkohol-Kater helfen. So mancher berichtet davon, dass sie ihm den Lebensgeist wieder eingehaucht hat und geholfen haben soll, am Morgen aus dem Bett zu kommen. Weil die Kutteln aber bei vielen auch als Mutprobe gelten, hat Franz Rahn T-Shirts drucken lassen. Die kann man bei ihm und auch online kaufen, vorne drauf steht "Kuddlamass-Bezwinger". Auch nach Hause liefert Rahn die Kuttelmaß, wenn Kunden das wünschen, und zwar mit seinem eigenen Partyservice. Doch das ist bisher eher die Ausnahme.