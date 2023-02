Kurioser Unfall: Beim Ausparken Gebäudemauer durchbrochen

Im Landkreis Bamberg wurde die Polizei in der Nacht zu Samstag zu einem nicht alltäglichen Unfall gerufen. Auf Anfrage des BR sagte ein Polizeisprecher, ein 19 Jahre alter Mann sei in Heiligenstadt in Oberfranken beim Ausparken rückwärts gegen eine Lagerhalle gefahren. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der Wagen die Gebäudemauer durchbrach und steckenblieb. Der Fahrer blieb unverletzt.

Statiker prüft Sicherheit der Halle

Laut Polizei hatte der 19-Jährige das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Weil nicht sicher war, ob die Lagerhalle einstürzen könnte, wurde das Auto in der Nacht nicht geborgen. Ein Statiker soll zunächst die Sicherheit der Halle prüfen. Die Feuerwehr Heiligenstadt war mit zahlreichen Rettungskräften im Einsatz.

Den Schaden an Auto und Gebäude beziffert die Polizei mit 60.000 Euro.