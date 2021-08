Kurioser Polizeieinsatz: Kochschinken führt in Eschau zum Streit

Es gibt unzählig viele Gründe, warum die Polizei ausrücken muss - zum Teil auch kuriose: In Eschau im Landkreis Miltenberg war es am Freitag ein fehlender Hinterkochschinken in einem Supermarkt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 57-Jähriger ausgerastet, als er bei seinem Lebensmitteleinkauf feststellte, dass sein heißgeliebter Hinterkochschinken nicht vorrätig war. Es kam zu einem lautstarken Streit mit dem Filialleiter.

Hausverbot für entrüsteten Kunden

Der Kunde war der Meinung, dass der Schicken jederzeit verfügbar sein sollte und eben in größerer Menge bestellt werden müsse. Wegen des aufbrausenden Verhaltens des Mannes rief der Filialleiter schließlich die Polizei.

Die Beamten trafen den entrüsteten Kunde vor dem Supermarkt an. Die Marktleitung erteilte ihm ein Hausverbot. Er wird seinen Lieblingsschinken künftig also woanders kaufen bzw. finden müssen.