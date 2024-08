Ende einer Ära: Kühltürme in Grafenrheinfeld werden gesprengt

Bis zum Morgen haben die roten Signalleuchten an den Kühlturmumrandungen noch in die Dunkelheit gestrahlt, als Warnung für Flugzeuge und Hubschrauber. Diese Leuchten werden heute in den rund 34.000 Tonnen aus Beton und Stahl mit zerschellen. Denn: Sofern das Wetter mitspielt, werden die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Grafenrheinfeld an diesem Freitagabend gesprengt.

Bislang ist das in Deutschland erst einmal passiert, im Mai 2020 im baden-württembergischen Philippsburg. Das Spektakel jetzt in Unterfranken werden vermutlich hunderte, vielleicht tausende Menschen beobachten.

143 Meter hohe Riesen verschwinden

Die Kühltürme in Grafenrheinfeld sollen aus zwei Gründen gesprengt werden: Einmal soll damit der Fortgang des Rückbaus sichtbar gemacht werden. Zum anderen braucht der einstige Betreiber "PreussenElektra" die Fläche eines Kühlturms, um darauf abgebaute Bauteile lagern zu können.

Der nach der Sprengung anfallende Schutt aus Beton und Stahl wird allerdings gar nicht so ein großes Volumen haben. Die Kühlturm-Wandstärke nimmt nach oben hin ab: unten beträgt sie 75 Zentimeter, oben 16 Zentimeter. Die beiden Kühltürme sind 143 Meter hoch, haben an der Basis einen Durchmesser von 105 Metern und an der Spitze von 64 Metern. Jeder Turm steht auf 36 Stützenpaaren.

Letzter Windcheck vor der Sprengung

Das endgültige "Go" für die Sprengung gibt am Vormittag der Netzbetreiber Tennet. Der beobachtet vorab auch den Wind. Denn nahe der Kühltürme führen drei Hochspannungsleitungen von Tennet vorbei. Bei Nordwind müssten diese nach der Sprengung speziell kontrolliert und gereinigt werden. Das will Tennet verhindern.

Ein Blick des Netzbetreibers geht auch über Unterfranken hinaus. Bei starkem Wind in Norddeutschland könnten dortige Windkraftanlagen abgeschaltet und – für Stabilität im Stromnetz – Ersatzkraftwerke bis nach Süddeutschland zugeschaltet werden müssen. Würden mehrere negative Windereignisse drohen, könnte die Sprengung um einen Tag oder gar eine Woche nach hinten verschoben werden.

Geschichte der Kühltürme in Grafenrheinfeld

1975 starteten die Bauarbeiten für den Atommeiler. Tag und Nacht musste der Beton gegossen werden, damit keine Zwischenräume entstehen und so die Stabilität gewährleistet war. Damit die Türme größten Stürmen standhalten konnten, wurden später an den Wänden senkrecht verlaufende Bänder angebracht. Die sollten dafür sorgen, dass der Wind hinter den Türmen verwirbelt und neben dem Winddruck durch den Sog dahinter nicht zusätzliche Kräfte auf die Kühltürme wirkten.

1981 kamen die ersten Wasserdampfschwaden aus den Kühltürmen – nach der ersten nuklearen Kettenreaktion zur Stromerzeugung. Die letzten Dampfschwaden waberten dann am 27. Juni 2015 aus den Kühltürmen. Kurz vor Mitternacht wurde das Kernkraftwerk nach 33 Betriebsjahren endgültig abgeschaltet. Nun wird am Rückbau gearbeitet. Bis Ende 2033 soll der nukleare Rückbau abgeschlossen sein. Bis 2035 sollen alle konventionellen Bauten des KKW Grafenrheinfeld verschwunden sein.