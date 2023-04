Bayern und die Kernkraft - Politik unter Strom

Die Umweltbewegung entsteht

Doch unter die Euphorie mischten sich bereits Mitte der 60er Jahre Bedenken. 1977 kommt es dann in Gundremmingen zu einem Störfall in Block A. Ein Beinahe-Gau, behaupten Kernkraftgegner bis heute, alles sicher, sagen die Befürworter. Immerhin gehen einige Jahre später zwei neue Blöcke mit überarbeiteter Technik in Gundremmingen ans Netz. Parallel zum fortschreitenden, atomaren Ausbau gibt es nicht nur immer größere Bedenken und Ängste, sondern eine neue Partei, die sich klar gegen die Kernenergie stellt, schafft den Einzug in den Bayerischen Landtag: die Grünen.

Christian Magerl war 1986 einer der neu gewählten Abgeordneten. Seine Fraktionskollegen legten Franz Josef Strauß damals Sonnenblumen auf den Tisch. "Atom ist zweifelsohne etwas gewesen, wo die Leute gesagt haben: Die Grünen müssen jetzt da rein in den Landtag, weil so kann es nicht weitergehen", begründet er den damaligen Wahlerfolg.

Massiver Protest in Wackersdorf

In den 80er Jahren wird es immer schwieriger, den Bau neuer Akw in Bayern durchzusetzen. Doch nirgends wird sich der Protest so entzünden wie in der Oberpfalz. 1985 fällt die Entscheidung, in Wackersdorf eine atomare Wiederaufbereitungsanlage zu bauen. Kontrovers – Die Story besucht einen prominenten Zeitzeugen, der vor zehntausenden Demonstranten aufgetreten ist: Michael Well von der bayerische Musik- und Kabarettgruppe Biermösl-Blosn.

Er erinnert sich noch genau: "Wackersdorf war schon ein Momentum, eine einschneidende Geschichte. Wir waren 1985 das erste Mal da. Die Leute haben ein Hüttendorf gebaut." Mit Volksmusik gegen die Atompolitik der CSU protestieren – das war neu. Doch neben friedlichen Aktionen kommt es immer wieder zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei.

Das lange Ringen um das Ende

Am 26. April 1986 sendet die Tagesschau folgende einschneidende Nachricht: "In dem Sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen. Dem größten anzunehmenden Unfall." 1988 stirbt Franz Josef Strauß. Nach seinem Tod wird in Bayern nie mehr ein Akw gebaut und auch keine Wiederaufbereitungsanlage.

Ab dem Ende der 90er Jahre beginnt beim Bund eine jahrzehntelange Debatte über den Ausstieg aus der Atomkraft. Es werden Entscheidungen gefällt und verworfen, es folgt das Unglück von Fukushima und der Ukraine-Krieg. Nach einigen Kehrtwenden wird am 15.4.2023 im letzten verbleibenden Kernkraftwerk Isar II der rote Knopf gedrückt – damit ist die bayerische Atomkraft endgültig Geschichte.

Kernkraft-Ingenieur Walter Hackel, der den 25 Jahre andauernden Rückbau-Prozess in Kahl am Main begleitet hat, glaubt, dass neue politische Kehrtwenden in der Praxis nicht mehr umzusetzen sind. "Unvorstellbar. Also, selbst wenn der politische Wille da wäre, heute wieder Atomstrom zu produzieren, fehlt dafür in Deutschland das Personal, das Know-how und die Firmen."