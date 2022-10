Kriegsverherrlichung? Durchsuchung bei Russin in Landshut

Ermittler der Kripo haben in Landshut die Wohnung einer 30 Jahre alten Russin durchsucht, die im Verdacht steht, unter anderem den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in sozialen Netzwerken verherrlicht zu haben. Zudem wird ihr Beleidigung vorgeworfen, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Yulia P. ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland

Die Beamten waren in den frühen Morgenstunden in das Landshuter Mehrfamilienhaus gekommen, um in Yulia Ps. Wohnung Beweismittel zu suchen. Beschlagnahmt wurden drei Smartphones und ein Notebook der Verdächtigen, so die Polizei. Die Landshuter Kripo stellte außerdem fest, dass sich die Russin illegal, ohne gültige Aufenthaltserlaubnis, in Deutschland befindet. Abschiebungen nach Russland seien jedoch derzeit ausgesetzt, da es aktuell keine Flugverbindungen gibt.

Vorwurf: Billigung von Straftaten

Der Staatsschutz war auf die 30-Jährige aufmerksam geworden, weil sie seit Mai dieses Jahres immer wieder gegen Ukrainer hetzen und Videos veröffentlicht haben soll, in denen sie den Krieg befürwortet. Die Kripo ermittelt deshalb seit September wegen Billigung von Straftaten gegen die Frau. Die Ermittlungen dauern an.