"Klimaschutz mit Brechstange": CSU-Aussage stößt auf viel Kritik

Vor dem Hintergrund des Hochwassers in Polen, Tschechien, Rumänien, Österreich und teils auch in Deutschland reagieren SPD und Grüne in Bayern empört auf eine Äußerung von CSU-Generalsekretär Martin Huber zum Klimaschutz. Der CSU-Politiker bekräftigte am Morgen in seinen Social-Media-Kanälen zunächst das Nein der CSU zu Schwarz-Grün: Die Grünen gehören nicht in die Regierung, sondern auf die Oppositionsbank." Anschließend kritisierte er die Grünen für ihre Migrationspolitik und beklagte zudem: "Sie stehen für eine miserable Energiepolitik und Klimaschutz mit der Brechstange."

Grünen-Fraktionsvize Johannes Becher, der für einige Wochen die Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze vertritt, zeigt sich irritiert über Hubers Äußerung: "Die Leute saufen ab, und Martin Huber hat nichts Besseres zu tun, als gegen die Grünen zu hetzen. Schade, CSU!"