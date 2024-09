Österreich: Zwei weitere Menschen in Hochwassergebiet gestorben

Die Hochwasserlage in Österreich bleibt kritisch. Zwar hat der Regen in einigen Regionen nachts etwas nachgelassen – aber für Montag sind weitere schwere Niederschläge vorausgesagt. Und das, obwohl die Lage vielerorts schon dramatisch ist. Besonders betroffen ist der Nordosten Österreichs.

Zwei weitere Menschen sterben in überfluteten Häusern

Im Bundesland Niederösterreich wurden ein 70-jähriger und ein 80-jähriger Mann in der Nacht zum Montag tot aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie waren demnach in zwei verschiedenen Dörfern von den steigenden Wassermassen in ihren Häusern eingeschlossen worden und ertrunken.

Bereits am Sonntag war ein Feuerwehrmann beim Auspumpen eines Kellers gestorben.

Mehrere Dammbrüche in Niederösterreich

"Es besteht höchste Dammbruchgefahr", warnen die Behörden. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten sowie weiteren Ortschaften kam es bereits zu Dammbrüchen. In der Nacht flossen reißende Wasserfluten durch Straßen und Siedlungen. Inzwischen ist die Armee mit 2.400 Soldatinnen und Soldaten angerückt, um zu helfen. Schweres Gerät und Hubschrauber stehen bereit – vor allem auch für die Aufräumarbeiten, mit denen am Mittwoch begonnen werden soll, wenn alles gut geht.

Niederösterreich hatte am Sonntag bereits den Katastrophenfall ausgerufen. Mehr als 300 Menschen mussten am Sonntag aus den Fluten gerettet werden. Inzwischen sind insgesamt rund 1.800 Häuser evakuiert worden. 170 Menschen sind in Notunterkünften untergebracht, sehr viel mehr sind bei Verwandten und Freunden untergekommen.

Über 25.000 Feuerwehrleute waren nach Angaben der Behörden in dem Bundesland im Einsatz. Zahlreiche Haushalte seien ohne Anschluss an die Kanalisation, in manchen Orten sei die Trinkwasserversorgung unterbrochen und der öffentliche Verkehr sei fast zur Gänze zum Erliegen gekommen. Über 200 Straßen seien gesperrt und das wirtschaftliche Leben laufe nur eingeschränkt. Schüler, die vom Hochwasser betroffen sind, konnten entschuldigt zu Hause bleiben. Laut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf sind aktuell 13 Gemeinden nicht erreichbar.

Bayern bietet Österreich, wie auch Tschechien und Polen, die Unterstützung bayerischer Einsatzkräfte an, "sofern das erforderlich ist, sofern das gewünscht ist", wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte. Auch die Bundesregierung bot betroffenen Ländern Hilfe an. Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat angekündigt, dass zur Beseitigung der Hochwasserschäden zunächst 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Stausee Ottenstein wird kontrolliert abgelassen

Am Stausee Ottenstein, einem Stausee des Donau-Zuflusses Kamp im niederösterreichischen Waldviertel, wird durch die Hochwasserklappen kontrolliert Wasser abgelassen. Das soll plötzliche Flutwellen verhindern, verschärft aber zunächst flussabwärts am Lauf des bereits angeschwollenen Flusses Kamp die dramatische Lage. Anwohner und Tausende Freiwillige versuchten, ihre Häuser mit Sandsack-Wällen zu schützen.

Massive Verkehrsprobleme in und um Wien

Auch in Wien sind die Wassermassen angekommen. Dort ist das Hochwasser so hoch, wie es statistisch nur einmal alle 100 Jahre erwartet wird. Der Wienfluss, der teils unterirdisch durch die Stadt geführt wird, ist zu einem reißenden Strom angeschwollen – und flutete die parallel dazu verlaufenden U-Bahn-Strecken. Obwohl die Wasserstände mittlerweile leicht zurückgegangen sind, kam es auch am Montag noch zu massiven Problemen im öffentlichen Verkehr.

Das Hochwasser hat auch Folgen für Kreuzfahrt-Reisende. Medienberichten zufolge sind mehrere Kreuzfahrtschiffe in Wien gestrandet. Dutzende Passagiere und Crew-Mitglieder kommen nicht mehr von Bord, weil der Steg zum Pier überflutet sei. Sie müssen in ihren Kabinen ausharren.

Starke Regenfälle noch bis Dienstag

Noch bis Dienstag werden in Niederösterreich bis zu 60 weitere Liter Regen pro Quadratmeter erwartet, wie es von einem Vertreter der Landesregierung hieß. Laut den Wetterfachleuten des Senders ORF sind von Tirol bis ins östliche Österreich an manchen Orten auch noch größere Mengen möglich. In Niederösterreich waren in den vergangenen Tagen regional bis zu 370 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen – ein Mehrfaches der üblichen Monatsmenge.

Dramatische Lage in Polen und Tschechien

Neben Österreich herrscht auch in Tschechien, Polen und Rumänien eine dramatische Hochwasserlage, die bereits mehrere Todesopfer gefordert hat. In Tschechien mussten mehr als 12.000 Menschen ihre Häuser verlassen. In Polen hat die Regierung bereits den Katastrophenalarm ausgerufen.