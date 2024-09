BR24live 13.30 Uhr: Update zur Hochwasserlage in Bayern

Der Regenradar färbt weite Teile Bayerns an diesem Montag in verschiedene Blautöne. Regen in verschiedener Intensität fällt also vom bayerischen Himmel – mal weniger, mal mehr. Und das nach einem vielerorts schon regnerischen Wochenende. Was bedeutet das für die Hochwasserlage im Freistaat, nachdem mehrere Nachbarländer mit heftigen Überschwemmungen kämpfen? Und wie soll sich das Wetter entwickeln? Ein Überblick.

Aktuelle Infos zur Hochwasserlage in Bayern gibt es auch in einem BR24live ab 13.30 Uhr – mit Schalten in die betroffenen Gebiete und Einschätzungen von BR-Meteorologe Michael Sachweh. Der Livestream ist eingebettet über diesem Artikel.

Wie ist die aktuelle Hochwasserlage in Bayern?

Derzeit gibt es im Freistaat keine Warnungen vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete. Trotzdem bleibt die Hochwasserlage in einigen bayerischen Regionen angespannt. Im aktuellen Lagebericht des Hochwassernachrichtendienst Bayerns (externer Link) steht: "Der neue Dauerregen lässt die Pegel im Südosten Bayerns wieder ansteigen." Es erfolge allerdings "keine überregionale Verschärfung der Hochwasserlage".

Nach aktuellem Stand bleibt es an Bayerns Flüssen bei den Meldestufen 1 und 2. Meldestufe 3 und 4 dürften den Angaben zufolge nicht erreicht werden. Lediglich bei der Donau in Passau sei "am Dienstag auch knapp Meldestufe 3 möglich". Der Hochwassernachrichtendienst betont dabei: "Lokale kurzfristige Abweichungen von dieser Gesamteinschätzung für Bayern sind auf Grund der Unsicherheiten in der Prognose jederzeit möglich."

Bereits am Sonntag betonte der Hochwassernachrichtendienst: Ein Hochwasser wie im Juni in Bayern sei nicht zu befürchten. Die folgenden beiden Grafiken zeigen die Pegelstände in Bayern sowie die aktuellen Hochwasserwarnungen für den Freistaat.