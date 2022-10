> Kletterunfall bei Nittendorf: Frau erleidet Kopfverletzungen

Eine 28 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag am Kletterfelsen nahe dem Nittendorfer Ortsteil Schönhofen verunglückt. Die Frau wurde geborgen und kam anschließend in ein Krankenhaus. Inzwischen ist klar, wie stark ihre Verletzungen sind.