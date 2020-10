Katja Wildermuth wird neue BR-Intendantin

Geheime Wahl im Rundfunkrat

Zu den wichtigsten Aufgaben des Rundfunkrates gehört die Wahl der Führungsspitze des Senders, also des Intendanten oder der Intendantin. Für dieses Amt konnten die Rundfunkräte Vorschläge machen, man kann sich nicht selbst bewerben.

Abgestimmt wird in der nicht-öffentlichen Sitzung in geheimer Wahl, es reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Gegebenenfalls wird auch eine Stichwahl notwendig sein. Intendanten werden auf fünf Jahre gewählt, eine Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit beginnt am 1. Februar 2021.

Die Zusammensetzung des Rundfunkrates

Die 50 Frauen und Männer, die den Rundfunkrat des BR bilden, stehen für die sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen: Gewerkschaften, Kirchen, Sport- und Jugendverbände, Kulturorganisationen und Wirtschaftskammern gehören dazu, aber auch die Parteien – letztere dürfen jedoch nicht die Mehrheit in dem Gremium bilden. Proportional zur Sitzverteilung im Bayerischen Landtag sind sie auch im Rundfunkrat vertreten. Derzeit sind das zwölf Politiker und Politikerinnen, außerdem der bayerische Medienminister. Vorsitzender des Rundfunkrates ist Lorenz Wolf, der Vertreter der katholischen Kirche.