Kärwa im Park im BR Studio Nürnberg mit Münchner Kettenkarussell

Das 75-jährige Jubiläum des BR Studios Nürnberg wird mit einer Kärwa im Park gefeiert. Von 21. bis zum 23. Juni öffnet der BR in der Wallensteinstraße seine Pforten und lädt in den Studiopark mit Kettenkarussell, Live-Musik und großem Biergarten inklusive. Kostenlos können Sie auch einen Blick hinter die Kulissen werfen und bei Live-Sendungen dabei sein. Und für die Kärwa im Park laufen schon die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Kärwa-Aufbau läuft auf Hochtouren

Wo normalerweise Eichhörnchen springen, Hasen hüpfen und sich hin und wieder Mitarbeitende auf den Parkbänken ausruhen, herrscht seit Tagen reger Betrieb: Auf der großen Wiese auf dem Gelände des BR-Studio Nürnberg fahren Gabelstapler und Lkw, Fahrgeschäfte und Buden werden aufgebaut und Kabel verlegt. Die Vorbereitungen für die "Kärwa im Park" sind im vollen Gang. Viele der Fahrgeschäfte und Buden mit Leckereien und Getränken stehen schon, die große Bühne wird ebenfalls errichtet. Am Freitag um 16 Uhr wird die Kärwa offiziell eröffnet. Und dann kommt auch ein Kettensegler in Schwung – ein Karussell, das seit 1909 regelmäßig auf dem Oktoberfest in München zu sehen ist.

Wiesn-Flair auf der Kärwa

Josef Kalb spritzt die Holzverkleidungen seines Fahrgeschäfts nochmal mit dem Wasserschlauch ab. Nur ein sauberes Fahrgeschäft sei auch sicher, sagt der Schausteller aus München. Sein Kettensegler ist 105 Jahre alt und etwas ganz Besonderes, erzählt er stolz. Es ist nicht nur das älteste Fahrgeschäft auf der Münchner Wiesn, sondern auch noch von seinem Urgroßvater gebaut worden und seitdem durchgängig und bei jedem Oktoberfest mit dabei gewesen – so was sei schon einmalig, sagt Kalb.