"Mittler der fränkischen Art" – 75 Jahre Studio Nürnberg

Er ist Experte für kleine und große Bomben, für sogenannte "Blindgänger" aus dem 2. Weltkrieg: Dietmar Richter. Langsam und Meter für Meter sondiert er die große Freifläche im Park des Studios Nürnberg. Die Festwiese für die große BR-Kärwa im Park wird auf Kampfmittel untersucht. Solange die Sonde kein tiefes Brummen von sich gibt, ist alles in Ordnung. Dann nämlich würden bei dem Feuerwerker die Alarmglocken schrillen. Von 1937 bis 1945 war auf dem heutigen Gelände des BR in Nürnberg eine Garnisonseinheit mit Pferdelazarett stationiert, die mehrfach bombardiert wurde. Liegen hier immer noch Blindgänger vergraben? Nach zwei Stunden steht fest: zum Glück nicht. Der BR kann auf der grünen Wiese bedenkenlos feiern.

Geburtsstunde der Regionalisierung

Der BR feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Und auch das Studio Nürnberg, der Vorläufer des heutigen BR Franken, ging vor 75 Jahren, am 3. Juni 1949, an den Start – als "Mittler und Künder (…) für fränkische Eigenart", wie es der erste Intendant des Bayerischen Rundfunks, Rudolf von Scholtz, den Kolleginnen und Kollegen an der Nürnberger Wallensteinstraße als Programmauftrag ins Stammbuch geschrieben hatte.

Studio Franken wird BR Franken

Aus dem Studio Nürnberg wurde eine eigene Hauptabteilung, zuständig für ein Gebiet, das nahezu die Hälfte Bayerns abdeckt und so groß ist wie Hessen. Von hier aus berichten Reporterinnen und Reporter an mittlerweile elf Standorten über Ereignisse und Besonderheiten in und aus Franken. Sie liefern zu und produzieren eigenverantwortlich. Die Journalistinnen und Journalisten sind in Mittel-, Ober- und Unterfranken tief verwurzelt. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten leben, arbeiten und berichten aus dem Fränkischen Seenland, aus dem Fichtelgebirge oder vom Untermain, für Fernsehen, Hörfunk und Online. Nur um den Namen gibt es manchmal noch Verwirrung. Denn offiziell heißt das Studio seit ein paar Jahren "BR Franken". Das "Studio Franken" ist ein Gebäude am Standort Nürnberg. Unser hochmodernes Multifunktionsstudio wurde 2022 eingeweiht.

Wir feiern mit einer Kärwa im Park

Viel hat sich in den vergangenen 75 Jahren verändert, unser Programmauftrag nicht. Und deswegen feiern wir unseren Geburtstag in "fränkischer Eigenart" mit einer "Kärwa im Park" in Nürnberg. Wir öffnen unser Gelände für unser Publikum, für Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn, Freunde und Familien, Klein und Groß, Jung und Alt. Der Süddeutsche Schaustellerverband sorgt mit Fahrgeschäften und Buden für echtes Kärwa-Flair, wir für ein abwechslungsreiches Programm, on-air und off-air. Der Eintritt zur Kärwa ist frei.