BR-Studio Nürnberg: Franken-Tatort-Preview zum 75. Jubiläum

Das BR-Studio Nürnberg feiert in dieser Woche Geburtstag. Es wird, wie der gesamte Bayerische Rundfunk, 75 Jahre alt. Von Freitag bis Sonntag (21.-23. Juni) findet im Park des Studios an der Wallensteinstraße in Nürnberg eine fränkische Kärwa statt – zu der alle herzlich eingeladen sind, bei freiem Eintritt. Heute starten wir das Jubiläumsfest mit einem exklusiven Film-Erlebnis: einer Preview des neuen und zehnten Tatorts aus Franken.

Letzter Fall mit Paula Ringelhahn und Dagmar Manzel

Ein exklusives Publikum kann den letzten Fall des fränkischen Ermittlerduos Paula Ringelhahn und Felix Voss mit dem Titel "Trotzdem" auf der großen Leinwand erleben. Die Karten dafür waren im Vorfeld unter anderem unter Tatort-Fans verlost worden. Zur Premiere im Studio Nürnberg werden die beiden Hauptdarsteller Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs, deren Ermittler-Kollegin Eli Wasserscheid sowie Regisseur und Drehbuchautor Max Färberböck erwartet.

"Trotzdem" – ein undurchsichtiger Fall löst tödliche Ereignisse aus

Für Dagmar Manzel wird das der letzte Fall an der Seite von Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid sein. Die drei werden in einem undurchsichtigen Fall in Nürnberg ermitteln. In "Trotzdem" löst der Suizid eines 25-jährigen Häftlings eine Serie tödlicher Ereignisse in Nürnberg aus. Am Ende des Falls werden sich zwei Familien, vereint in Trauer und Verlust, getrennt durch Wut und Schuld, gegenüberstehen. Der Film wird im Herbst 2024 im Ersten ausgestrahlt.

Fränkische Kärwa für alle

Die exklusive Preview ist der Auftakt zur Jubiläumswoche, bei dem der Höhepunkt die Fränkische Kärwa ist. Im Studiopark gibt es Fahrgeschäfte und Kärwa-Stände, Musik, (Live-)Sendungen für Hörfunk und Fernsehen, Tanz, Unterhaltung und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.