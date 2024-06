Eine fränkische Kärwa zum Jubiläum – 75 Jahre BR-Studio Nürnberg

Vor 75 Jahren, am 3. Juni 1949, begann der Sendebetrieb im BR-Studio Nürnberg. Gesendet wurde aus einem ehemaligen Pferdelazarett, nur wenige Monate, nachdem der Bayerische Rundfunk im München gegründet worden war. Zum Geburtstag öffnet das BR-Studio Nürnberg vom 21. bis zum 23. Juni seine Pforten und lädt zu einer fränkischen Kärwa im Studio-Park ein – Kettenkarussell, Live-Musik und großer Biergarten inklusive.

Kostenloses Live-Programm im BR-Studio Nürnberg

Außerdem können die Besucherinnen und Besucher hinter die Kulissen blicken und erleben, wie die Sendungen im Studio live entstehen. Und sie können mit Moderatoren und Machern des fränkischen Angebots ins Gespräch kommen. Der Eintritt auf das BR-Gelände und alle Angebote sind frei. Das Programm finden Sie hier.

Exklusive Tatort-Preview zum Geburtstag

Zum Jubiläum werden außerdem Karten für die Exklusiv-Premiere des neuen Frankentatorts "Trotzdem" verlost. Zur Preview am 17. Juni werden auch die Hauptdarsteller Dagmar Manzel, Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid sowie der Regisseur und Drehbuchautor Max Färberböck im BR-Studio Nürnberg erwartet. Der Tatort wird im Fernsehen erst im Herbst ausgestrahlt. Alle Informationen zur Verlosung werden hier veröffentlicht.

Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Das Studio in Nürnberg ging vor 75 Jahren als "Mittler und Künder für fränkische Eigenart" an den Start. So beschrieb es der erste Intendant des Bayerischen Rundfunks, Rudolf von Scholtz. In den Anfangsjahren mussten die Hörfunk- und Fernsehmacher jedoch hartnäckig und geduldig sein. Zu Beginn war es ein zäher Kampf, fränkische Inhalte in das Programm des Bayerischen Rundfunks zu bringen. Doch der Erfolg sprach für die Franken: Kultsendungen wie das Tafel-Confect, eine der ältesten Musik-Sendereihen in ganz Europa, und der Quotenrenner Fastnacht in Franken entstanden.

Regionalität im Mittelpunkt

Mittlerweile sendet der BR täglich Programm aus Franken. Aktuelle Sendungen, die direkt in Nürnberg produziert werden, sind zum Beispiel Mittags in Franken auf Bayern 1 oder die Frankenschau aktuell im BR Fernsehen. Um nah an den Menschen und Themen in Franken zu sein, umspannt ein dichtes Korrespondenten-Netz die Region. Korrespondentinnen und Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks haben in Franken unter anderem Büros in Bayreuth, Aschaffenburg, Schweinfurt, Coburg, Bamberg, Ansbach und Weißenburg.

Näher dran am Publikum

Auch für die Zukunft ist der BR in Franken aufgestellt. Zuletzt eröffnete 2022 auf dem Studiogelände in Nürnberg ein modernes Multifunktionsstudio – mit neuester Technik und viel Platz für das Publikum. Investiert wird auch im Bereich Online: Die Franken waren das erste Regionalstudio in der ARD, das im Internet präsent war – und das im Jahr 1995. Mittlerweile können sich die Nutzer in der BR24 App gezielt regionale Beiträge anzeigen lassen.