75 Jahre BR: Intendantin lädt zu Regionalempfang in Nürnberg

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Bayerischen Rundfunks und des 75-jährigen Bestehens des BR Studio Nürnbergs hat die Intendantin des BR, Katja Wildermuth, am Donnerstag zu einem Regionalempfang in Nürnberg geladen. Mit dabei waren Vertreterinnen und Vertreter zum Beispiel aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport.

Zu sehen gab es einen Film, der die Geschichte des Standorts in Nürnberg erzählt. Anschließend beleuchtete Katja Wildermuth in einem Podiumsgespräch mit BR-Moderator Charly Hilpert die Arbeit und Aufgaben des Bayerischen Rundfunks für die Gesellschaft. Dabei ging es unter anderem darum, vor welchen Herausforderungen der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht und was er leisten kann.

Gäste gratulierten dem BR

Viele Gäste bekundeten die Verbundenheit der Region mit dem BR in Franken und gratulierten dem Sender zum 75. Jubiläum. "Der BR ist ganz wichtig, weil er ganz einfach die Regionalität widerspiegelt und Regionalität manchmal mehr aufgreift als andere Sender. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo alles so global wird, ist es, glaube ich, wichtig, sich auf die eigene Heimat mehr zu fokussieren", sagte zum Beispiel die amtierende fränkische Weinkönigin Lisa Lehritter.

Der Kabarettist Matthias Walz sagte: "Also der BR ist erstmal überhaupt überall wichtig, aber in Franken ist er besonders wichtig, weil ja die Franken sich immer ein wenig gegen die großen Bayern behaupten müssen und da ist es ganz wichtig, dass wir hier so einen wundervollen Standort des BR haben."

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sagte: "Er ist in der Region verbunden. Die Menschen, die berichten, wissen, über was sie berichten und sie leben ja auch meistens hier vor Ort – und das ist der Unterschied zu allen anderen Sendern. Deshalb: I love BR."

BR in den Regionen verankert: Elf Korrespondentenbüros in Franken

Die Intendantin sagte, es sei wichtig, dass der BR kein "Münchner Rundfunk" ist, sondern auch in den Regionen stark vertreten. Deshalb hat der BR vor einigen Jahren eine sogenannte Regionalisierungs-Offensive gestartet, mittlerweile gibt es 30 Korrespondentenbüros in Bayern, elf davon in Franken. Wörtlich sagte Wildermuth: "Da sitzen Leute, die können Video und Audio, die können Fernsehen, Hörfunk und Online, und die leben dort und ganz viele sind auch dort schon aufgewachsen. Das heißt, die können (…) aus der Perspektive der jeweiligen Region auf die Geschehnisse schauen, auch auf die großen Geschehnisse."

Jubiläumswoche im BR Studio Nürnberg

Eine ganze Woche lang finden in Mittelfranken im Rahmen einer regionalen Jubiläumswoche vom 17. bis 23. Juni zahlreiche Events statt. Bereits am Montag konnten Gewinnerinnen und Gewinner von Tickets in einer exklusiven Premiere den neuen Franken-Tatort "Trotzdem" im Studio Franken sehen.

Drei Tage "Kärwa im Park" – die Menschen verbinden

Gefeiert wird das Jubiläum von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag mit einer Kärwa auf dem Studiogelände. Das passe sehr gut zu Franken, so Wildermuth, neben dem Brauchtum sei eine Kärwa ein Ort, wo Menschen zusammenkommen: "Ich finde, in diesen Zeiten, wo jeder hinter seinem Smartphone versinkt und aus dem Homeoffice nicht mehr richtig rauskommt, ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen und miteinander reden", so die Intendantin und weiter: "Ich finde, das Programm verbindet alle, Alt und Jung und Stadt und Land und das brauchen wir in dieser Gesellschaft."

Im Studiopark gibt es Fahrgeschäfte und Kärwa-Stände, Musik, (Live-)Sendungen für Hörfunk und Fernsehen, Tanz, Unterhaltung und vieles mehr. An drei Tagen wird ab Freitag gefeiert – und alle sind eingeladen, vorbeizukommen und ohne Eintritt mitzufeiern. Die Verpflegung und Fahrgeschäfte sind zu bezahlen.

Auf dem Tanzboden kann am Wochenende zu fränkischer Volksmusik bis hin zu Schlagern getanzt werden. Mit dabei ist zum Beispiel die fränkische A-cappella Band "Viva Voce", der Chor des Bayerischen Rundfunks oder die Coverband "Hally Gally", die Partyhits spielt.