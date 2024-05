Junger Amerikaner stürzt am Königsee ab und stirbt

Ein 18-Jähriger ist in der Nähe des Königssees in den bayerischen Alpen am Sonntag abgestürzt und gestorben.

Es ist schon der zweite Bergunfall am Wochenende: Erst kam am Samstag eine 55-Jährige Frau im oberbayerischen Oberammergau beim Klettern ums Leben - und nur einen Tag später fand eine Wanderin um kurz vor Mittag den jungen Mann in der Nähe eines Wanderwegs in Schönau am Königsee (Landkreis Berchtesgadener Land).

Notarzt konnte nur noch Tod des Mannes feststellen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau gerade auf dem Weg von St. Bartholomä in Richtung Funtensee, als sie circa 50 Meter entfernt in einer steilen Freifläche den Mann bemerkte. Den Beamten zufolge befand sie sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Schrainbachholzstube.

Da der Mann auf ihre Rufe nicht reagierte und es für die Wanderin nicht möglich war, zu ihm zu gelangen, setzte sie einen Notruf ab. Ein Notarzt stellte dann seinen Tod fest.

Zwei Polizeibergführer der Grenzpolizeiinspektion Piding übernahmen schließlich zusammen mit der Bergwacht Berchtesgaden und dem Polizeihubschrauber Edelweiß 4 die Bergung des Leichnams.

Details zum Unglück noch unbekannt

Wann und wie genau der 18-Jährige ums Leben kam, ist nach wie vor unklar. Laut Polizei gibt es in der Nähe des Fundorts der Leiche eigentlich keine Wege oder Steige, auf denen der Mann unterwegs gewesen sein könnte. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass er bei einem Sturz ums Leben gekommen ist. Eine Vermisstenmeldung lag keine vor.

Laut Polizei handelt es sich bei dem 18-Jährigen um einen US-Amerikaner, der wegen eines Studiums für mehrere Wochen in Deutschland war.