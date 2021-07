"Initiative kostbar" – Tue Gutes und rede darüber

Alpakas für die Zukunft

Diesen Gedanken teilen auch die Schmids ein paar Kilometer weiter, auf dem Alpakahof in Riegsee. Jahrzehntelang betrieb die Familie klassische Milchviehwirtschaft – mit viel Arbeit und immer weniger Ertrag. Vor 20 Jahren standen Helene und ihr Mann, Sepp Schmid, dann vor der Entscheidung: den Hof verkaufen oder nochmal neu anfangen? Sie krempelten die Ärmel hoch und erfanden sich samt Hof nochmal komplett neu: Sie waren mit die Ersten in Bayern, die Alpakas züchteten – entgegen aller Widerstände. "Was Neues anfangen, das ist so Typsache, das tu ich gern. Was probieren, wo alle sagen, das ist ein Schmarrn. Für meine Schwiegerleute war das natürliche eine Katastrophe. Jetzt heirat' der ein und macht alles anders. Aber, als es dann lief, hat's ihnen schon gefallen", sagt Sepp Schmid.

Tierwohl und Achtsamkeit

Mittlerweile gehören sie zu den gefragtesten Züchtern Deutschlands. Doch bei den Schmids steht nicht der Profit im Vordergrund. Ihnen geht's ums Tierwohl und darum, die Menschen an diese besonderen Wesen im Oberland heranzuführen. Sie werden nämlich, wegen ihrer ruhigen Art, auch als Therapietiere eingesetzt: Erlebnisbäuerin Helene Schmid bietet Alpakaspaziergänge an: "Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter. Wenn ein Kind Selbstbewusstsein-Probleme hat, muss es sich dann da auch ein bisschen durchsetzen, das ist eine Achtsamkeitsübung. Und die Freude ist dann umso größer - Wow, ich hab' des jetzt g'schafft!"

Etwas bewegen in der Heimat

Geschafft hat's auch Thomas Eckel in Murnau. In einer ehemaligen Fabrikhalle hat er sich seinen Traum erfüllt: eine eigene Kaffeerösterei. 20 verschiedene Sorten importiert er, alles nachhaltig und fair. Doch in seiner Heimat wollte er konkret etwas bewegen, daher war er 2016 der Initiator von kostbar: "Die Leute, die bei 'kostbar' dabei sind, die haben diese gleichen Werte, diese gleiche Grundeinstellung. Wie: es ist aus der Region, es ist für die Region. Wir fragen uns: Was ist uns wieviel wert? Das war die Umwelt, das waren die Menschen, das waren uns unsere Kinder - Diese gemeinsamen Werte wollen wir den Kunden mit anbieten. Und da haben wir festgestellt, dass jeder, der in der kostbar-Gruppe mit dabei ist, genauso tickt."

Und damit wird klar, dass Alpakas, eine Mühle und Kaffee durchaus zusammenpassen und kostbar sein können.