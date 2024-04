Wie Wilderer die Fische in der Isar bedrohen

Mühsame Arbeit entlang der Isar

Michael März geht den Weg oberhalb der Isar entlang. Er deutet über den Zaun auf einen Felsen am Ufer, umgeben von Bäumen und Büschen: "Da unten standen sie." Gut zwei Wochen ist es her, dass er die drei Fischwilderer hier beim Angeln erwischt hat, an einer der zahlreichen Angelstellen entlang der Isar. Weil er von oben das Ufer nicht komplett überblicken kann, steigt er den Hang hinunter. Dann, nach kurzem Umsehen, die Erleichterung: Heute ist niemand hier.

Verbotene Legangeln als Problem

Unten am Ufer will Fischereiaufseher März noch eine andere Methode der Fischwilderei demonstrieren. Er greift in seine Jackentasche und holt eine kleine gelbe Rolle heraus, eine sogenannte Legangel, die Schwarzfischer immer wieder benutzen. "Das ist einfach eine Schnur, die wird dann irgendwo an einem Stock festgebunden und dann ein paar Stunden liegen gelassen und dann kommen sie irgendwann später wieder und schauen, ob etwas angebissen hat", erklärt März. Für den Fisch nicht selten ein qualvoller Tod, wie März berichtet. Deswegen sind solche Legangeln in Deutschland verboten.

März macht sich auf zu einer weiteren Uferstelle, etwas flussabwärts. Ob er dort eine solche Legangel finden wird?

Dachverband fordert mehr Sensibilität von Behörden

Zwar gibt es bayernweit in den vergangenen Jahren bei Fischwilderei keinen eindeutigen Anstieg. Lokal beschäftigt das Thema aber immer wieder die Vereine, wie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Auch der Landesfischereiverband Bayern setzt sich dafür ein, Taten streng zu ahnden. Dessen Präsident, Axel Bartelt, sagt im BR-Interview: "Wir würden uns hier von den Polizeibehörden und von den Staatsanwaltschaften auch noch mehr Sensibilität wünschen, dass man solchen Fällen genauso konsequent nachgeht wie zum Beispiel einem Ladendiebstahl."