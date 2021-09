IAA: Journalisten klagen gegen Münchner Polizei

Politische Debatte zu Polizeieinsatz bei Demonstration

Unterdessen sorgt der Polizeieinsatz während der Demonstration am Samstag gegen die IAA für eine politische Debatte. So forderten Landtagsabgeordnete der Grünen Aufklärung zum Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray. Die bayerische Landesregierung wies am Dienstag jegliche Kritik an den Polizeieinsätzen rund um die Automesse IAA in München zurück. Das Einsatzkonzept mit Abschreckung durch Stärke und Null Toleranz gegen jede Art von Gesetzesverstößen habe sich "hervorragend bewährt", der Ablauf sei "überwiegend störungsfrei" gewesen, so Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU).

Besonders kritisierte Herrmann die Begleitung des Protests durch sogenannte "parlamentarische Beobachter" in Person mehrerer Landtagsabgeordneter. Dies sei die höchste Stufe des Misstrauens gegen die Polizei, sagte Herrmann. Die Polizei brauche keine Belehrungen von außen.

Nach Ansicht der Grünen fiel der Polizeieinsatz teilweise zu hart aus. Sie wollen dazu mehrere schriftliche Anfragen an die Landesregierung einreichen.