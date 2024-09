Hochwasserlage in Bayern: Noch hohe Pegel an der Isar

Entspannung In der Oberpfalz und in Oberbayern

In der Oberpfalz wird am Morgen nur am Regen in Nittenau im Kreis Schwandorf die Meldestufe 2 erreicht. Alle übrigen Messstellen in der Oberpfalz melden derzeit keine oder maximal Meldestufe 1.

In Oberbayern: Der Wasserstand der Alz hat bei Seebruck Meldestufe 2 erreicht und wird noch in den nächsten Tagen auf ähnlich hohem Niveau bleiben, so die aktuelle Warnung des Wasserwirtschaftsamts Traunstein. Grund dafür ist, dass das Wasser aus dem Chiemsee nur langsam abfließt. Für die Gemeinden entlang der Alz, etwa Altenmarkt nördlich des Zusammenflusses von Alz und Traun, bleibt die Lage entspannt, bestätigt der Bürgermeister Stefan Bierschneider (CSU). Grund ist, dass die Traun, der weitaus gefährlichere Fluss bei Hochwasser, längst wieder abgeschwollen ist.

An der Mangfall bei Rosenheim gilt noch Meldestufe 1, Tendenz fallend. Am Schliersee gilt laut Hochwassernachrichtendienst Meldestufe 2. Bis morgen soll aber auch dort der Pegel allmählich fallen.

Bereits am Sonntag betonte der Hochwassernachrichtendienst: Ein Hochwasser wie im Juni in Bayern sei nicht zu befürchten. Die folgende Grafik zeigt die Pegelstände in Bayern.