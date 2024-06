Flutmulde Landshut – Vorbild für erfolgreichen Hochwasserschutz?

Die Aufräumarbeiten in den bayerischen Hochwassergebieten werden noch länger dauern. Das Hochwasser hat mehrere Menschen das Leben gekostet und vielerorts große Schäden angerichtet. Es gibt aber auch Städte, die offenbar gut darauf vorbereitet waren.

Eine davon ist Landshut, deren historische Altstadt bis zur Fertigstellung des Hochwasserschutzes im Jahr 1955 immer wieder überflutet worden war. Seitdem hatte sie zwar mehrfach mit Starkregen-Ereignissen zu kämpfen, blieb aber vom Isar-Hochwasser verschont. Warum ist das so und könnte Landshut ein Vorbild für andere Städte wie Regensburg oder Passau sein?

Isar-Hochwasser ohne Überschwemmung der Altstadt

Vergangene Woche in Landshut: Tosend schoben sich die braunen Hochwassermassen der Isar durch die Stadt. Obwohl vom Oberlauf immer mehr Wasser kam, stagnierte der Pegel einige Zentimeter vor dem Überlauf in die historische Altstadt. Zu verdanken war das der sogenannten Flutmulde, die ein paar Kilometer flussaufwärts vor den Toren der Stadt in den Isarauen liegt, erklärt Patrik Giebel vom Wasserwirtschaftsamt. Er steht an der Stelle, die vor kurzem noch überflutet war und deutet auf eine Ausleitung an der Isar. "Bis gestern sind hier noch circa 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde über die Flutmulde entlastend durch Landshut, aber eben an der Altstadt vorbei an das Unterwasser abgegeben worden."

Flutmulde ist ein Ersatzflussbett der Isar

Die Flutmulde ist ein sieben Kilometer langes und bis zu 100 Meter breites Ersatzflussbett der Isar, über das ein großer Teil des Hochwassers am Stadtzentrum vorbei abfließen kann. Dieser Hochwasserschutz funktioniert ohne irgendwelche Steuerungen oder technische Einrichtungen. Ab einem gewissen Pegel der Isar oberhalb der Stadt fließt ein Teil des Hochwassers automatisch in die Flutmulde. Dort müssen zwar teilweise Geh- und Radwege in der Flutmulde und einige wenige Straßen, die durch die Flutmulde führen, vorübergehend gesperrt werden. Ansonsten aber beeindruckt diese Form des Hochwasserschutzes auch durch ihre Einfachheit. "Die Flutmulde funktioniert dahingehend gut, da sie in Niedrigwasserzeiten einfach da ist und im Hochwasserfall ungeregelt anspringen kann", erklärt Experte Patrik Giebel. "Das heißt, sie kann nicht fehlbedient werden, sondern einfach, wenn zu viel Wasser kommt, wird Landshut automatisch über die Flutmulde geschützt."