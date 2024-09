Mann in letzter Sekunde aus reißender Isar gerettet

Mithilfe eines Rettungshubschraubers ist ein 24-Jähriger in München aus der Isar gerettet worden. Nach Angaben der Feuerwehr war einem Vermessungstrupp am Montagmittag im Bereich der Luitpoldbrücke, unterhalb des Friedensengels, ein im Wasser treibender Mensch aufgefallen. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, die Einsatzkräfte verteilten sich entlang der Isar flussabwärts.

Zwei Hubschrauber in Einsatz

Gleichzeitig stiegen zwei Hubschrauber von Polizei und Rettungsdienst auf. So entdeckte eine Hubschrauberbesatzung (Christoph 1) im Bereich der John-F-Kennedy-Brücke in Bogenhausen einen Mann, der sich in der starken Strömung an einem Ast festhielt.

Per Seilwinde wurde ein Retter zu ihm herabgelassen. Dieser konnte den völlig erschöpften Mann laut Feuerwehr in letzter Sekunde an sich fixieren. Am Ufer wurde der Mann untersucht und mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

Umstände noch unklar

Wo genau und unter welchen Umständen der Mann in die Isar gelangt war, ist nicht bekannt. An der Isar in München gilt derzeit die Hochwassermeldestufe 1.